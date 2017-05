Tainmont (Charleroi) mist rest van play-offs door schorsing

Door: redactie

16/05/17 - 13u49

Mazzu (links) en Tainmont. © photo news.

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft dinsdag twee speeldagen schorsing en een boete van 800 euro opgelegd aan Charleroi-middenvelder Clément Tainmont, die afgelopen weekend op de achtste speeldag van de play-offs in de Jupiler Pro League rechtstreeks werd uitgesloten.

Charleroi moest op het veld van AA Gent (1-1) na 23 minuten met tien man verder na de rode kaart van Tainmont. De middenvelder van de Zebra's kwam te laat en trapte op de enkel van Jérémy Perbet. Scheidsrechter Lawrence Visser stuurde hem meteen van het veld.



Het Bondsparket vorderde twee speeldagen schorsing. Hoewel Charleroi opperde dat er geen kwaad opzet in het spel was en Tainmont bovendien al meer dan een uur aan de kant zat, bevestigde de Geschillencommissie dat strafvoorstel.



Tenzij Charleroi in beroep gaat, mist Tainmont de thuiswedstrijd tegen RSC Anderlecht (18/05) en de verplaatsing naar Zulte Waregem (21/05). Dat is een serieuze aderlating voor coach Felice Mazzu, die met de Karolo's nog volop in de running is voor de vierde plaats.