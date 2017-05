Charleroi weigert schorsingsvoorstel voor Tainmont

Door: redactie

16/05/17 - 13u49

Mazzu (links) en Tainmont. © photo news.

Charleroi verschijnt vandaag met Clément Tainmont voor de Geschillencommissie voor het Profvoetbal van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), zo bevestigde de KBVB. De Zebra's weigeren de twee speeldagen schorsing en 600 euro boete die het Bondsparket maandag vorderde voor de Franse middenvelder.

Charleroi moest op het veld van AA Gent (1-1) na 23 minuten met tien man verder na de rode kaart van Tainmont. De middenvelder van de Zebra's kwam te laat en trapte op de enkel van Jérémy Perbet. Scheidsrechter Lawrence Visser stuurde hem meteen van het veld.



Door de vordering van het Bondsparket dreigde Tainmont de rest van de play-offs te missen. Charleroi is nog volop in de running voor de vierde plaats in Play-off I en dus Europees voetbal. Coach Felice Mazzu hoopt nog een beroep te kunnen doen op zijn sterkhouder en besliste daarom dinsdagochtend het strafvoorstel te weigeren. De Carolo's spelen nog tegen RSC Anderlecht (18/05) en Zulte Waregem (21/05).