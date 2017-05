AA Gent gaat niet akkoord met strafvordering voor Louis Verstraete

Bewerkt door: MH

15/05/17 - 20u31 Bron: Belga

Invaller Louis Verstraete kreeg gisteren een rood karton onder de neus geduwd tegen Charleroi © photo news.

AA Gent gaat niet akkoord met de twee speeldagen schorsing (waarvan één met uitstel) en 600 euro boete die het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) vandaag vorderde als straf voor Louis Verstraete. Dat meldden de Buffalo's vanavond op hun website. De jonge middenvelder werd gisteren op de achtste speeldag van de Jupiler Pro League rechtstreeks uitgesloten.

In de slotfase van de partij tegen Charleroi (1-1) trok scheidsrechter Lawrence Visser de rode kaart voor invaller Verstraete. De achttienjarige middenvelder van de Buffalo's plantte zijn studs onder de knie van Damien Marcq. Door de vordering van het Bondsparket dreigde Verstraete de thuismatch van donderdag tegen Zulte Waregem te moeten missen. AA Gent rekent echter op strafvermindering en verschijnt morgen met zijn speler voor de Geschillencommissie, die de straf in eerste aanleg bepaalt.



Ruim een uur eerder in de wedstrijd werd ook Charleroi-speler Clément Tainmont rechtstreeks uitgesloten. De Franse middenvelder van de Zebra's kwam te laat en trapte op de enkel van Jérémy Perbet. Het Bondsparket vorderde vandaag twee speeldagen schorsing, waardoor Tainmont de rest van de play-offs dreigt te missen. Charleroi-coach Felice Mazzu beslist morgenochtend of de club het strafvoorstel aanvaardt. De Carolo's spelen nog tegen RSC Anderlecht (18/05) en Zulte Waregem (21/05).