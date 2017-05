Tien miljoen euro extra: onze eersteklassers doen goeie zaken met nieuwe tv-deal

Bewerkt door: MH

15/05/17 - 20u26 Bron: Belga

© photo news.

De televisierechten van de Jupiler Pro League leveren de Belgische eersteklassers meer dan 80 miljoen euro per seizoen op. Dat heeft de Pro League vandaag bevestigd. "Indien we rekening houden met de al gesloten akkoorden, inclusief de internationale rechten die nog gecommercialiseerd moeten worden, kunnen we vaststellen dat de kaap van 80 miljoen euro al overschreden werd", klinkt het.

Op zijn algemene vergadering van vandaag keurde de Pro League het bod van Proximus goed voor de televisierechten van de live uitzendingen. Naast op Telenet en VOO zijn de wedstrijden van de Jupiler Pro League de volgende drie seizoenen (2017-2018 tot en met 2019-2020) te bekijken op de kanalen van Proximus. Proximus verwierf net als Persgroep Publishing (o.a. Het Laatste Nieuws) en Mediahuis (o.a. Het Nieuwsblad) voor de komende drie seizoenen de rechten op de clips van de matchen die op websites en applicaties getoond kunnen worden. Twee weken geleden waren ook Telenet, VOO, VRT en RTBF al zeker van die rechten.



Tender nog niet afgesloten

Op 2 mei greep Proximus nog naast de tv-rechten, omdat het bod van het telecombedrijf "inferieur was aan de huidige marktwaarde". Twee weken later kwam er een principe-akkoord uit de bus, de contracten moeten wel nog afgehandeld worden. De tv-rechten zijn niet-exclusief toegekend, waardoor de matchen op de drie zenders te volgen zullen zijn. De Pro League laat bovendien weten dat de tender nog niet afgesloten is. "Deze toekenning gebeurt op niet-exclusieve wijze, wat inhoudt dat andere eventuele offertes voor dezelfde loten nog in aanmerking kunnen worden genomen", luidt het in een persbericht. "De Pro League is verheugd dat ze de kwaliteit van zijn topcompetitie vertaald ziet in een aanzienlijke verhoging van de nationale rechten."