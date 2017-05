"Je kan niet nog een seizoen beginnen met iemand van 40 en ervan uitgaan dat die nog veel matchen gaat spelen"

SW

15/05/17 - 15u34

Huisanalist Marc Degryse vindt niet dat Club Brugge het contract van Timmy Simons nog moet verlengen. © Kos, PN.

video Vandaag was er de achtste editie van onze intussen traditionele Facebook Live, en dat de dag nadat de beslissing in de titelstrijd voorlopig werd uitgesteld. Niemand minder dan huisanalist Marc Degryse - ex-Club en ex-Anderlecht, toepasselijk - antwoordde op al onze vragen.

Hoe heb je de topper Club-Anderlecht gisteren gevolgd? "Ik zat in de studio van Play Sports, daar hebben we eerst de kampioenenmatch van Feyenoord gevolgd, om later de topper van Club-Anderlecht te analyseren. Ik vond het een spannende wedstrijd, net door die spanning kregen we geen wedstrijd van het beste niveau te zien, maar dat was te verwachten bij zo een topper. Club ging er absoluut vol in met de steun van het thuispubliek. Anderlecht ging nog meer op de counter spelen, in de eerste helft ging dat niet zo goed, in de tweede helft was het iets beter." Lees ook "Teo blijft een topspits voor Anderlecht. Maar dat wil niet zeggen dat hij zich mag gedragen als een primitieve neanderthaler"

Weiler na incident: "Ik wil het daar niet over hebben, we zijn hier om over voetbal te praten. En daarbij, ik leef nog" © photo news.

Wat vond je van Thelin als keuze? © belga. "Ik vond het vooral een verrassende keuze van Weiler, hij is ook niet echt opgevallen in de westrijd. Het zal voor Teodorczyk wel een zware dobber geweest zijn dat hij niet mocht starten. Ik vond dat hij Teo mocht laten staan op basis van zijn twintig doelpunten en zijn werkkracht voor de ploeg en ik denk dat die donderdag toch wel weer zal starten. Als de Pool zijn manieren gebruikt dan zou ik hem donderdag weer gebruiken."



Aan wat zou het kunnen liggen dat Teo niet meer scoort? "Dat is het leven van een spits, ineens vliegen ze er allemaal in en dan opeens lukt het niet meer, iets minder fris, wat tegenslag, de moraal die wat minder wordt en dan kom je een beetje in een neerwaartse spiraal terecht, misschien wat oververmoeid. Maar ik zie geen tekenen van blessures dus het kan zeer snel weer keren en misschien dat hij in die laatste wedstrijd terug twee of drie goals scoort. Je ziet dat ook bij Weiler de stress toeneemt, hij ging uit de bocht door zo woest te reageren op het incident met de sproeiers, ik denk niet dat het bewust was gedaan bij Club. Dit is waarschijnlijk omdat hij het eerst voor een titel moet vechten, het zijn ook al tien zware maanden geweest. Hij is altijd rustig gebleven onlangs de druk van buitenaf, maar nu viel hij toch een beetje door de mand." © photo news.

Kan Club Brugge nog kampioen worden? "In theorie wel maar daar geloof ik niet in. Ik verwacht dat Anderlecht donderdag in Charleroi al kampioen gaat worden. Enerzijds omdat ik denk dat ze gaan winnen op Charleroi, en moest dat niet het geval zijn, als je kijkt naar Club die hebben ook een moeilijke verplaatsing naar Oostende. Dus ik verwacht dat het donderdag feest is in Charleroi en dan in Anderlecht."

Kan Monaco een goede club zijn voor Tielemans? "Als de huidige trainer, Leonardo Jardim, blijft zou ik dat zeker mooi vinden. Hij is iemand die jonge talenten kan kneden voor de absolute topclubs. Monaco speelt Champions League en dat is zeker een stap vooruit." Wie is de ideale vervanger voor Tielemans? "Als Dendoncker niet vertrekt hebben ze nu al een mooi middenveld met Trebel, Hanni en Stanciu achter de hand. Investeren zou ik dus niet doen, misschien is er iemand uit de jeugd die komt aankloppen, en anders de kat uit de boom kijken. Als Dendoncker vertrekt gaan ze natuurlijk wel moeten investeren." © getty.