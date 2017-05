Vanaf 14u15 in onze Facebook Live: Marc Degryse kijkt terug op Club - Anderlecht

Door: redactie

Vandaag is er de achtste editie van onze intussen traditionele Facebook Live, en dat de dag nadat de beslissing in de titelstrijd voorlopig werd uitgesteld. Daarom serveren we onze surfers een absoluut toppertje, want niemand minder dan huisanalist Marc Degryse - ex-Club en ex-Anderlecht, toepasselijk - zal op al uw vragen antwoorden. Marc trapt af om 14u15, afstemmen kan u hier.