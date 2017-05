"Teo blijft een topspits voor Anderlecht. Maar dat wil niet zeggen dat hij zich mag gedragen als een primitieve neanderthaler"

Door: Niels Vleminckx

15/05/17 - 06u00

© photo news.

Wat is dat toch met Lukasz Teodorczyk? De Pool viel op. Door zijn bankzittersstatuut, maar vooral: door ongepaste gebaren richting iedereen die het zien wilde. Veel geblaat, weinig wol.

Lukasz Teodorczyk blijft een topspits voor Anderlecht. Daar verandert een doelpuntenloze periode niets aan. Zelfs niet als die, zoals nu, al 774 minuten duurt. Maar dat wil niet zeggen dat hij zich mag gedragen als een primitieve neanderthaler.



Het begon al vrijdagmiddag, toen onze fotograaf in het oefencomplex van Neerpede onschuldige foto's nam van de spelers die naar hun wagens stapten. Leander Dendoncker zei vriendelijk hallo, Massimo Bruno zwaaide eens. Lukasz Teodorczyk, die stak zijn middelvinger op. Een truukje dat de Poolse spits gisterenmiddag bij het afstappen van de spelersbus in Brugge nog eens fijntjes overdeed, maar dan richting de supporters van blauw-zwart.



En nog was het niet gedaan: tijdens de opwarming reageerde Teodorczyk kregelig op het thuispubliek dat ironisch juichte bij enkele van zijn gemiste schoten. De spits reageerde door enkele ballen bewust naar de supporters achter het doel te trappen en daarna jennend zijn armen in de lucht te steken. Teo de Verschrikkelijke.



