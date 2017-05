Vanaken: "Anderlecht speelt niet het voetbal dat je verwacht van een kampioen"

Door: redactie

Een schoonheidsprijs zullen ze er niet voor krijgen en ook hun titelfeest moeten ze minstens tot donderdag op Charleroi uitstellen, maar het efficiënte resultaatvoetbal van René Weiler bracht Anderlecht met het 1-1 gelijkspel in Brugge wel weer een stap dichter bij de 34ste landstitel.

Dat zorgde voor heel wat frustraties in de Brugse spelersgroep. "Anderlecht speelt niet het mooie voetbal dat je verwacht van een kampioen, maar het is wel efficiënt. Het is een bijzonder lastig blok om tegen te spelen", vatte Club-middenvelder Hans Vanaken het samen. "We hadden wel verwacht dat Anderlecht met die ingesteldheid op het veld zou komen. Het zou maar raar zijn moesten ze nu plots alles opengooien. Wij probeerden er toch een echte wedstrijd van te maken. We hebben er ook alles aan gedaan, er valt ons niks te verwijten."



Met nog twee speeldagen voor de boeg bedraagt de achterstand van Club nog steeds vier punten en lijkt de titel ver weg. "Het klopt dat die 1-1 van vandaag niet genoeg is. Donderdag moeten we in Oostende proberen te winnen, Anderlecht staat in Charleroi ook voor een lastige opdracht. Het wordt dus afwachten wat zij doen."