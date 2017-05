Weiler na incident: "Ik wil het daar niet over hebben, we zijn hier om over voetbal te praten. En daarbij, ik leef nog"

Bewerkt door: MH

Anderlecht had vandaag een zege nodig om zich op twee speeldagen voor het einde al te verzekeren van de 34e landstitel in de clubgeschiedenis, na afloop bleek coach René Weiler echter tevreden met het 1-1 gelijkspel dat zijn team behaalde op bezoek bij Club Brugge.

"Ik ben blij met het resultaat dat we hier neerzetten", vertelde de Zwitser na de partij in het Jan Breydelstadion. "Aan de andere kant ben ik wel wat ontgoocheld, want we hadden hier in de tweede helft de kansen om het af te maken. Spijtig genoeg miste Youri Tielemans die strafschop. Natuurlijk was hij daarover teleurgesteld. Als je de verantwoordelijkheid neemt om strafschoppen te nemen, riskeer je er altijd wel eentje te missen. Maar over die tweede helft van ons kan ik dus best tevreden zijn, toen waren we gevaarlijker op de counter. Ook niet vergeten dat we tegen een sterke ploeg speelden. Club drukte fel en dat leverde een intense en stressvolle wedstrijd op en dat voor een fanatiek thuispubliek." De verrassing waar Weiler mee uitpakte op bezoek bij de Brugse rivaal, was Isaac Thelin die voorin de voorkeur kreeg op Lukasz Teodorczyk. De Poolse international staat immers al sinds 12 maart droog. Nadat hij de Brugse supporters bij aankomst al de middenvinger had getoond, viel Teo geprikkeld in na de rust. "Hem op de bank zetten was geen moeilijke keuze. We hebben een groep van twintig spelers die allemaal belangrijk zijn. Teo is goed ingevallen, heeft zich getoond en hard gewerkt. Ik ben er zeker van dat hij spoedig opnieuw zal scoren."

Opschudding was er na de partij, toen Weiler vlak voor een interview een projectiel tegen zich aan kreeg, waarna de Zwitser even verzorging nodig had. "Ik wil het daar niet over hebben, we zijn hier om over voetbal te praten. En daarbij, ik leef nog", aldus Weiler bondig.



Door het gelijkspel moet Anderlecht zijn titelfeest nog even uitstellen, maar de titel kunnen ze nog moeilijk mislopen. In de stand blijven ze met nog twee speeldagen te gaan aan de leiding met vier punten voorsprong op Club Brugge. Als paars-wit donderdag in Charleroi hetzelfde resultaat neerzet of beter doet dan de Bruggelingen in de derby in Oostende, is de 34e titel wel een feit. Ook als Anderlecht verliest en Club Brugge speelt gelijk, is de titel door een reglementskronkel voor paars-wit. Op de slotspeeldag ontvangen de Brusselaars Oostende, terwijl Club nog een Slag om Vlaanderen uitvecht met AA Gent.



"Ik denk niet dat Anderlecht al kampioen is. Bij mijn weten staan we vier punten voor en zijn er nog twee wedstrijden te gaan. Meer kan ik daar niet over zeggen", besloot de Zwitser.