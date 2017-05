Preud'homme: "Het voetbal dat Anderlecht brengt, is ons probleem niet"

Door: redactie

14/05/17 - 20u44

© belga.

Michel Preud'homme keek berustend terug op het gelijkspel van Club Brugge tegen Anderlecht. "Wij hebben ons best gedaan, maar het was net niet genoeg", aldus 'MPH'. "We hebben het momentum niet gegrepen, als ik zie naar de kansen van Izquierdo, Vanaken en Rotariu. Anderlecht bracht het verwachte voetbal: verdedigen en proberen gevaarlijk te zijn op de tegenaanval. Wij hebben niks te zeggen als Anderlecht zo'n voetbal wil laten zien. Dat is ons probleem niet. Wij moeten zelf proberen sterker te zijn dan de tegenstander. We blijven vier punten achter hen, maar tellen er ook vier meer dan de derde in de stand. Die voorsprong moeten we nu zien te bewaren."