Tweede middenvinger in drie dagen tijd en bal over tribune: Teo over de rooie

Teodorzyck stapt uit de bus met middenvinger omhoog richting Clubfans. Kara houdt hem kalm. #cluand — Kenneth Vandesteene (@kennethvdst) 14 mei 2017

Verrassing in de opstelling van Anderlecht voor de topper op Jan Breydel: Lukasz Teodorczyk moest plaatsmaken voor Isaac Thelin. De topschutter kon niet niet scoren in de play-offs en dat in combinatie met zijn verloren basisplaats, zat duidelijk hoog bij de Pool. Bij aankomst ging 'Teo' immers in de clinch met enkele Club-fans.



De spits toonde zijn middelvinger (zie foto) en volgens een ooggetuige moest Kara Mbodj de Pool ook bedaren. Ook Radio 1-commentator Peter Vandenbempt zag het incident gebeuren, zo meldde hij op de radio. Na het laatste fluitsignaal -Teo viel 35 minuten voor tijd in- trapte de gefrustreerde Pool de bal ook nog over de hoofdtribune van Jan Breydel.



En het was overigens niet de eerste keer deze week dat de topschutter uitpakte met een obsceen gebaar. Ook op Neerpede, het trainingscentrum van Anderlecht, stak de Pool deze week zijn middelvinger op richting een fotograaf.