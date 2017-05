Door: redactie

14/05/17 - 20u29

© photo news.

Ruud Vormer was ontgoocheld na het 1-1 gelijkspel van blauw-zwart. De kapitein besefte dat een verlenging van de landstitel zo goed als onhaalbaar wordt. "Vier punten achter, met nog twee matchen te gaan, het wordt erg moeilijk", aldus Vormer. "We hadden rustiger moeten blijven voor doel, want de kansen waren er. We hebben goed voetbal gebracht. Als je dan ziet hoe zij spelen, daar wil ik weinig over zeggen. Feyenoord kampioen? Dat is mooi, maar ik speel liever zelf kampioen."