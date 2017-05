Anderlecht nog geen kampioen nadat Tielemans penalty op titelfeest mist: 1-1

64': hét moment van de match - Tielemans trapt een elfmeter te centraal in en ziet Horvath redden. © belga.

Anderlecht is nog geen kampioen. Vanop de strafschopstip liet Youri Tielemans de kans liggen om paars-wit net in Jan Breydel het delirium te bezorgen. Zo bleef het bij 1-1 na goals op vrije trap van Hanni en Vormer. Donderdag dan maar, Anderlecht? Als paars-wit op Charleroi even goed doet als Club in Oostende, mag het vieren.

Hanni juicht na zijn vrije trap die snel voor 0-1 zorgde. © photo news. Haast het ganse seizoen predikt Weiler realisme boven spektakel - het was niet in deze titelmatch op Jan Breydel dat hij plots van filosofie ging veranderen. Toen Anderlecht al na 8 minuten op voorsprong klom, kroop paars-wit zelfs zo fel in de egelstelling dat het hen pijn deed. De goal zelf mocht er nochtans méér dan wezen. Hanni trapte een vrije trap slim onder de springende Vanaken binnen - goed gekeken naar Ronaldinho die deze vrije trap in het shirt van FC Barcelona introduceerde. Maar deze laatste geniale ingeving van de Algerijn werkte niet bevrijdend voor Anderlecht, gestart met Keise Thelin in de basis in de plaats van Teodorcyzk. Zelfs Weiler verloor zijn cool en trapte een bal aan de zijlijn pardoes terug het veld in. Een standje van Delferière volgde. Tien minuten voor de pauze zette ook Vormer zich aan een vrije trap. Ditmaal met een meer klassieke krul over het muurtje, wel met hetzelfde resultaat. Jan Breydel ontplofte. Neen - hier wordt de titel straks niet gevierd, zag je Ruud denken. Hanni kijkt nauwgezet hoe zijn bijzonder listige vrije trap onder Vanaken voorbij Horvat in doel gaat: 0-1. © belga. © photo news. © belga.