Gefrustreerde René Weiler laat zich van minst fraaie kant zien en krijgt er flink van langs op Twitter

Manu Henry

14/05/17 - 19u37

© photo news.

Delferière leest Weiler de levieten © belga.

Hoogspanning in het Jan Breydelstadion vanavond. Ook René Weiler ondervindt het aan den lijve. De Anderlecht-coach bevond zich voor aanvang van de partij al in een stevige discussie met Roel Vaeyens, technisch directeur bij Club Brugge. Ook tijdens de wedstrijd is de Zwitser niet de kalmte zelve, iets wat hij normaliter wél uitstraalt. Weiler trapte bij een 0-1 voorsprong van paars-wit een bal prompt terug het veld op, met de doelstelling om tijd te winnen. De actie van de Anderlecht-coach deed op de sociale media al flink wat stof opwaaien.