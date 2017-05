Opstootje met Weiler uur voor wedstrijd

Stephan Keygnaert

14/05/17 - 17u31

© Kos.

video

Opvallend beeld in de catacomben een uur voor de wedstrijd: René Weiler witheet van woede in een stevige discussie met Roel Vaeyens, technisch directeur bij Club Brugge. Vaeyens trachtte Weiler te sussen, maar die was nauwelijks te kalmeren. Navraag leerde dat Weiler niet te spreken was over het feit dat de sproeiers aangingen op het moment dat de spelers van Anderlecht, na hun aankomst in het stadion, de grasmat gingen inspecteren. Club Brugge pleit onschuldig - het bleek een ongelukkige samenloop van omstandigheden: de sproeiers gaan aan op een geprogrammeerd tijdstip. Het incident toonde de enorme spanningen voor de wedstrijd, nadat eerder ook Teodorczyk zijn middenvinger opstak naar de Brugse fans.