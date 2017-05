Het paars-witte kampioenenseizoen in tien momenten

Door: Glenn Van Snick

Royal Sporting Club Anderlecht ontkurkt de champagneflessen. Op het veld van Charleroi ontpopte het zich tot landskampioen. In een seizoen vol ups en downs zetten wij de tien voornaamste momenten op een rij.

1. 20/6/2016 • Weiler doet zijn intrede

Geen ronkende naam als Claude Puel, Frank de Boer of Paul Le Guen, maar wel de onbekende René Weiler wordt officieel voorgesteld als de nieuwe oefenmeester van Anderlecht. De jonge, ambitieuze Zwitser verkondigt discipline, werklust en eenheid hoog in het vaandel te dragen, maar - zoals het bij het Anderlecht-instituut hoort - er ook alles aan te doen "om met aanvallend en creatief voetbal landskampioen te worden." Herman Van Holsbeeck glundert, geeft aan dat Weiler bovenaan het trainerslijstje stond, en is verheugd met "de nieuwe wind in een nieuwe vestiaire".



2. 30/10/2016 Waasland-Beveren - Anderlecht: 2-1 • Onderuit tegen 10 man

Na 24 op 36 en weinig overtuigend voetbal moet Anderlecht naar Waasland-Beveren. Op de Freethiel gaat het - nota bene tegen tien tegenstanders na een vroege rode kaart voor Ibrahima Seck - schabouwelijk de boot in. Het dieptepunt van Anderlecht lijkt bereikt. Geen inzet, geen overleg, geen ideeën: paars-wit speelt werkelijk dramatisch. Zowel de spelerskern als René Weiler worden openlijk in vraag gesteld. Kan de Zwitser wel om met de druk van een topclub? Is hij tactisch wel zo sterk als werd beweerd? Maar vooral: willen de spelers nog verder met hem als leermeester? Anderlecht is in crisis, Weiler lijkt het noorden kwijt.



3. 6/11/2016 Anderlecht - Oostende 1-1 • 567ste match voor geplaagde Deschacht

Tussen alle twijfels door toch enige ruimte voor vreugde. Olivier Deschacht speelt tegen de kustploeg zijn 567ste wedstrijd in het paars-witte plunje en breekt hiermee het record van monument Paul Van Himst. Een staande ovatie in het Constant Vanden Stockstadion is het gevolg. Toch is niet alles peis en vree. Het gokschandaal, aantijgingen voor het lekken naar de pers, invalbeurten van enkele minuten - zelfs in de spits - en de mislukte rechterpositie in een driemansverdediging ontsieren zijn seizoen. Een mijlpaal en een achtste Belgische titel, maar Deschacht beleeft zacht uitgedrukt een zeer ongelukkig seizoen. 6 november 2016: Olivier Deschacht speelt zijn 567ste wedstrijd voor Anderlecht. © photo news.

4. 18/11/2016 • Weiler lucht zijn hart en zet iedereen scherp

Een persoonlijk gesprek met onze huisanalist Marc Degryse lijkt de ommekeer in te luiden. Degryse had zich voorheen al vragen gesteld bij de werkwijze van de Zwitser en nodigt Weiler uit voor een rendez-vous. In het openhartige onderhoud neemt een vurige en gepassioneerde Weiler geen blad voor de mond. De spelers, het bestuur, de media: alles en iedereen passeren de revue. De Zwitser lucht zijn hart, wat de bevrijding lijkt te worden van Anderlecht. Het interview kent een luide weerklank en de club sluit de rangen - Herman Van Holsbeeck laat weten zijn coach volledig te steunen - om als één geheel de kritiek te pareren en naar alle doelen toe te werken. Kapitein Sofiane Hanni geeft aan dat "de kritiek van de coach iedereen zal wakker schudden en het een proces in gang kan brengen naar een beter Anderlecht." Zo geschiedt. Twee dagen later verliest Anderlecht nog op het veld van Zulte-Waregem, maar nadien gaan de resultaten in stijgende lijn.



5. 27/11/2016: Anderlecht-Moeskroen 7-0 • Boeckx komt in doel

Een eerste reactie komt een week later, thuis tegen Moeskroen, mét Frank Boeckx in het doel. De bon vivant verdringt de onzekere en onervaren Davy Roef naar de bank - en het buitenland - en manifesteert zich meteen als een secure en betrouwbare schakel. Meer présence in de goal en een stabielere verdediging dankzij de communicatief sterkere Boeckx. Het is het begin van dertien opeenvolgende competitiewedstrijden zonder verlies, waaronder zeven clean sheets. Bovendien is 'Frank de Tank' niet enkel op het veld, maar ook in de kleedkamer van onschatbare waarde. 27 november 2016: Frank Boeckx, hier met Andy Najar, komt in doel. © belga.

6. 05/01/2017-13/01/2017 • Met Catapult werken aan ijzeren conditie

Tijdens de winterstop trekken de troepen van René Weiler naar La Manga, waar onder een stralende Spaanse zon intensief wordt gewerkt aan de conditie. Een nieuw computerprogramma, Catapult, voert verregaande analyses uit zodat elke speler zijn fysieke limieten opzoekt. Met resultaat, zo blijkt. In de play-offs etaleert de groep een ijzersterke conditie, geen sprintje is er één te veel. AA Gent-trainer Hein Vanhaezebrouck bejubelt de indrukwekkende fysiek van paars-wit. Een hemelsbreed verschil met de vorige jaren, zonder twijfel te danken aan het tripje naar het zuiden, waar de basis voor dit uitstekende uithoudingsvermogen werd gelegd.



7. 08/02/2017 • Met lege handen terug van Gala Gouden Schoen

Op het Gala van de Gouden Schoen sleept Anderlecht geen enkele prijs in de wacht. Ongetwijfeld een harde noot om te kraken, want het is sinds 2009 geleden dat de recordkampioen geen trofee kan wegkapen. Een bittere pil, tekenend voor het moeilijke jaar dat Anderlecht achter de rug heeft. "Dit is even zuur. Maar we moeten motivatie putten uit een avond als deze", is de reactie van Herman Van Holsbeeck. 8 februari 2017: op het Gala van de Gouden Schoen pakt Anderlecht geen enkele prijs. "Een bittere pil", zegt manager Herman Van Holsbeeck. © Photo by Photo News / Joel Hoylaerts.