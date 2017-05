AA Gent verspeelt twee kostbare punten tegen tien Carolo's en is nog niet zeker van derde plek (1-1)

Manu Henry

14/05/17 - 16u21

Yuya Kubo (l) was trefzeker via de stip en trof vroeg in de tweede helft de dwarsligger © photo news.

Plek drie is (nog) niet veilig gesteld, plek twee lijkt helemaal weg voor AA Gent. De Buffalo's verspeelden vanmiddag twee kostbare punten tegen Charleroi (1-1) - dat het ruim een uur met z'n tienen moest bewerkstelligen.