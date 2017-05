Eupen herpakt zich tegen KVK (3-2), Lokeren boekt eerste uitzege in PO2

XC

Eupen heeft aan de Kehrweg de scalp genomen van KV Kortrijk. Onder meer twee doelpunten van goudhaantje Onyekuru volstonden voor de Oostkantonners: 3-2. In die andere partij van groep B in play-off 2 kon Roeselare tegen Lokeren andermaal geen punt pakken in eigen huis. De Ridder tekende na de pauze voor het winnende doelpunt: 2-3.