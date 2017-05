Na een jaar vol kritiek: De ultieme middelvinger aan alle haters?

Door: Niels Vleminckx en Wouter Devynck

14/05/17 - 08u00

© belga.

Pakt Anderlecht de titel, dan heeft het zijn wraak beet. Na een jaar vol ups en downs, kritiek. De ultieme middelvinger aan alle haters.

Anderlecht kampioen. Stel je voor. Winnen op Jan Breydel en het is zover. Any given Sunday, maar dan in het echt. Wie had dát durven denken, twaalf maanden geleden, na die 4-0-vernedering in Brugge? Club pakte de titel en ging bedolven onder blauw-zwarte confetti de feestnacht in. Paars-wit dook als een roedel geslagen honden de spelersbus in. Kop in kas, hoofdtelefoons op. "De match van vorig jaar zal zondag wel in een hoek van ons hoofd meespelen", knikt Youri Tielemans nu. Het dieptepunt was bereikt. Coach Besnik Hasi werd aan de kant geschoven, net als de bijna voltallige medische staf. De rotte kleedkamer zat vol vedetten die enkel aan vertrekken dachten. Royal Sporting Club Anderlecht had werkelijk niéts om op voort te bouwen.



Gespierde taal

Club Brugge dan. Torenhoge favoriet tot het einde van de reguliere competitie. Vijf matchen de rol gelost, en plots op achtervolgen aangewezen. Met als dieptepunt de 2-0 tegen Anderlecht, drie weken geleden. Daarna pakte Club een knappe 9 op 9. Tijd voor revanche? Coach Michel Preud'homme grijnst: "Het is eerder Anderlecht dat revanche moet nemen. Want de laatste keren dat ze tegen ons speelden en het er écht om ging - de bekerfinale en de titelmatch, verloren ze. Zeggen jullie maar wie het meeste druk heeft. Anderlecht omdat het al twee jaar niets gewonnen heeft? Of wij omdat we de voorbije jaren al de Supercup, de beker en de titel pakten?" Je moet Preud'homme niet leren hoe zijn troepen mentaal klaar te maken voor zo'n topmatch. Maar als ze bij Anderlecht gisterenmiddag al geprikkeld waren na het interview van Ruud Vormer ("We gaan zondag als gekken tekeer"), dan zal paars-wit na de gespierde taal van MPH helemaal scherp staan.