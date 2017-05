STVV haalt uit tegen Union en is alleen leider in groep A van PO2 (1-4), ook Waasland-Beveren wint

TL

13/05/17 - 22u22

Sint-Truiden heeft een stevige optie genomen op het ticket voor de finale van play-off 2. De Limburgers profiteerden optimaal van het verlies van KV Mechelen van gisteravond door met 1-4 te gaan winnen op het veld van Union. STVV is dankzij de zege alleen leider in groep A met zestien punten. Igor Vetokele en Christian Ceballos scoorden elk twee keer.

Play-off 2-smaakmaker Pieter Gerkens begon licht geblesseerd op de bank en de jonge middenvelder zag vanaf de zijkant hoe de wedstrijd maar traag op gang kwam. Grote kansen bleven uit en STVV mocht blij zijn dat het in minuut 25 een lichte strafschop kreeg voor een duw van Perdichizzi op Kotysch. Vetokele zette die om en op slag van rust kon de huurling van Charlton de voorsprong van de Kanaries ook verdubbelen met een rake kopbal.



Zes minuten na rust zette Perdichizzi zijn strafschopfout recht door de 1-2 in doel te koppen, maar vier minuten later bedroeg de buffer toch alweer twee goals. Ceballos kon de 1-3 wel heel simpel in doel leggen, nadat scheidsrechter Boterberg besloot om niet te fluiten voor een vermeende fout van Fernandes op Union-doelman Saussez. Daar bleef het echter niet bij voor de thuisploeg, want met een heerlijke plaatsbal legde Ceballos -net als Vetokele twee keer aan het kanon- de 1-4-eindstand vast.

