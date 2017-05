Sterk Zulte Waregem heeft eerste PO1-zege beet, derde plek ver weg voor KVO

© belga.

Op speeldag acht van PO1 heeft Zulte Waregem zijn eerste zege geboekt. Essevee zette na een sterke match de slappe buren uit Oostende makkelijk opzij: 3-1. Kaya, Hamalainen en Leye waren de doelpuntenmakers van dienst. Tussendoor scoorde Marusic de gelijkmaker. KV Oostende zal zich na de zure nederlaag moeten richten op de vierde plek.

Zulte Waregem had in de eerste zeven speeldagen amper twee punten gesprokkeld, maar Essevee kreeg niet altijd loon naar werken. Vanavond kon de thuisploeg voor het eerst een sterke prestatie verzilveren. Mede dankzij een fantastische Sander Coopman. De huurling van Club Brugge nam twee assists voor zijn rekening en dirigeerde Essevee zo naar zijn eerste zege in deze play-offs. Zijn eerste beslissende actie was een splijtende pass richting Kaya, die perfect afrondde. Vijf minuten voor de rust liep de slimme Coopman zich opnieuw fantastisch vrij. Deze keer was linksachter Hamalainen het eindstation. Niet veel later versierde Zulte Waregem een vrije trap na een fout op... Coopman. Leye plaatste de bal heerlijk in de winkelhaak. Tussendoor scoorde Marusic de gelijkmaker na een foutje van Derijck, maar uiteindelijk bleek het slechts een voetnoot.

