Club Brugge rekent dan toch op Refaelov tegen Anderlecht

13/05/17 - 19u04

Club Brugge kan morgen in de mogelijk beslissende wedstrijd voor de titel tegen Anderlecht dan toch rekenen op Lior Refaelov. De Israëliër leek aanvankelijk nog niet voldoende hersteld van een blessure aan de adductoren en hij zat ook niet in de eerste wedstrijdselectie van blauw-zwart. Maar inmiddels werd de winger dan toch fit genoeg bevonden.

Verdedigers Benoît Poulain (kuitblessure) en Laurens De Bock (hersenschudding) zijn eveneens out voor de topper, die om 18 uur in het Jan Breydelstadion op gang gefloten wordt. Gouden Schoen José Izquierdo en Claudemir zijn wel speelklaar.



Als Anderlecht wint op bezoek bij Club Brugge, komen ze op twee speeldagen voor het einde van de competitie op een onoverbrugbare voorsprong van zeven punten en is de 34e landstitel voor de Brusselaars een feit. Bij een Brugse zege komt Club terug tot op één punt van Paars-wit.



Uitgerekend op het veld van de Brugse rivaal kan de beslissing in de titelstrijd vallen. De afgelopen twintig jaar viel het vier keer voor dat een duel tussen de Belgische recordkampioen en zijn West-Vlaamse uitdager een landskampioen opleverde. Vorig seizoen waren de rollen nog omgekeerd en bezorgde een klinkende 4-0 zege Blauw-zwart de eerste landstitel in elf jaar. In 2010 leverde een 1-2 zege in het Jan Breydelstadion Anderlecht dan weer de titel op.