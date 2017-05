Bloedvorm Izquierdo wekt interesse op bij subtoppers

Tomas Taecke en Wouter Devynck

13/05/17 - 09u27

© getty.

Michel Preud'homme kan zondag een beroep doen op de ploeg die Club de voorbije weken nieuw leven heeft ingeblazen. Zo zijn Claudemir en Izquierdo, die deze week beiden een training lieten passeren, volledig fit.



Izquierdo voelde zich donderdagochtend niet zo lekker. Club besloot geen risico's te nemen en stuurde hem naar huis. Gisteren werkte hij de groepstraining alweer zonder problemen af. Ondertussen wekt zijn bloedvorm steeds meer belangstelling op. Subtoppers uit Spanje, Duitsland en vooral Engeland en Italië roeren zich steeds meer. Na eerder al Inter zou nu ook Milan in de dans gesprongen zijn. Een bod dat een transfer in een versnelling kan brengen - Club hoopt op minstens 20 miljoen - is er nog niet geweest. Voor het einde van play-off 1 moet er sowieso geen doorbraak worden verwacht.



Refaelov en De Bock raken niet klaar voor Anderlecht. 'Rafa' traint vandaag wél een eerste keer met de groep en mag hopen op speelminuten tegen KV Oostende en AA Gent. De Bock kampt met de naweeën van een hersenschudding en trainde nog niet. Voor Poulain (kuit) lijkt het seizoen voorbij.