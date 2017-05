Spelersbus Club rijdt op politiebevel langs cafébuurt 'De Platse'

Door: Wouter Devynck

13/05/17 - 09u16

© photo news.

De Brugse politie wil de topper zondag zo georganiseerd mogelijk laten verlopen. Eerder al werd beslist om geen podium of kampioenenviering toe te laten als Anderlecht de titel zou pakken. En nu moet ook de spelersbus van Club om veiligheidsredenen verplicht langs de cafébuurt 'De Platse' rijden, in plaats van iets eerder in te slaan naar het stadion. Geen manoeuvre van Club dus om de fans nóg meer op te zwepen. "Vorig jaar hebben we de gewone weg genomen en was er ook sfeer. Dus daarvoor zouden we het niet moeten doen", aldus coach Michel Preud'homme. "Het is ons gewoon opgelegd door de politie."



Hoe dan ook kan blauw-zwart er alleen maar van profiteren. Toen de bus vorig seizoen bij aankomst aan het stadion werd opgewacht door duizenden dolenthousiaste supporters, bekenden de spelers achteraf dat ze daardoor het gevoel hadden dat ze die match niet meer konden verliezen. MPH: "Het was toch een andere situatie: toen was het de kroon op het werk zetten, nu moeten we een achterstand ophalen. Maar we weten goed dat de sfeer die gecreëerd wordt door de fans, ons heel veel kracht geeft."