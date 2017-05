Dury: "Mijn jongens verdienen eerste overwinning in play-offs"

Door: redactie

Lukt het vanavond eindelijk voor Zulte Waregem? Vaak kansrijk in play-off 1, maar als enige nog zonder een overwinning. Toch maakt trainer Francky Dury zich daar allerminst zorgen over.

"Die 2 op 21 is niet belangrijk", vindt de coach. "De manier waarop we de voorbije ­weken speelden, is dat wél. Echt, we staan dicht bij de top. Vorig jaar heb ik dat nooit ­gezegd - we werden toen weg­gespeeld. Nu missen we enkel de 'final touch'. Nochtans ­verdienen mijn jongens een zege voor hetgeen ze al getoond hebben de voorbije weken."



Doordat de zegeteller op nul staat, dreigt het fantastische seizoen van Essevee misschien in mineur te ­eindigen. "Maar de mensen moeten dat niet onthouden", aldus Dury. "We waren herfstkampioen, eindigden derde in de reguliere competitie én wonnen de Beker van België. Wanneer ze me dat voorleggen als supporter van een subtopper, haal ik onmiddellijk een nieuw abonnement voor volgend seizoen."



Bovendien krijgt de fusieclub vanavond tegen Oostende een mooie kans om de eer te redden. Opvallend: de vier eerdere confrontaties tussen de twee clubs dit seizoen ­eindigden steeds op een gelijkspel. Alleen de strafschoppenserie in de beker­finale scheidde de twee. Brengt duel nummer vijf toch een winnaar?