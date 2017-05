Anderlecht en Monaco bereiken principeakkoord over Tielemans, die duurste Belgische uitgaande transfer wordt

Niels Vleminckx en Manu Henry

12/05/17 - 20u25

© belga.

Volgens onze informatie hebben Anderlecht en AS Monaco een principeakkoord bereikt over een transfer van Youri Tielemans (20). Met de overgang zou een bedrag van zo'n 25 miljoen euro gemoeid zijn. De youngster van paars-wit, grof wild op de transfermarkt, zet zijn handtekening onder een contract van vijf seizoenen in het prinsdom. Tielemans zal na de play-offs met Anderlecht zijn medische testen afleggen bij de Monegasken.



Tielemans wordt hiermee de duurste uitgaande transfer ooit van een Belgische club. Het vorige record stond op naam van Marouane Fellaini, die in 2008 voor ruim 20 miljoen euro van Standard naar Everton verkaste.