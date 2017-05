Vanhaezebrouck nog altijd furieus na lichte schorsing voor Milic

Door: Niels Poissonnier

12/05/17 - 23u50

Een vraag stellen hoefde niet eens. Hein Vanhaezebrouck was zó verbouwereerd over de straf die KV Oostende-verdediger Milic deze week kreeg, dat hij direct zijn gal spuwde.

"Wat het Bondsparket deed, was hallucinant. Een schorsingsvoorstel van twee weken, terwijl Milic niet de intentie had om de bal te spelen én vol op de achillespees van Coulibaly ging staan. Onze dokter zei dat Kalifa aan het ergste ontsnapt is. Zijn carrière was voorbij geweest als zijn achillespees was ­geknapt. In dat geval had ­Milic wellicht een schorsing van twee maanden gekregen. Onvoorstelbaar. (op dreef) Waarom is de Geschillencommissie niet in beroep ­gegaan? Want nu geef je een signaal dat het 'pootjelap' was."