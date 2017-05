150ste competitiematch voor Preud'homme

Johan Serkijn

Het zit er bijna op voor Michel Preud'homme in Brugge, maar dat belet hem niet om nog snel enkele jubileummatchen mee te graaien. Nadat hij vorige week in Charleroi al zijn 200ste wedstrijd in totaal als Club-trainer afwerkte (Europees, beker en Supercup inbegrepen), zit hij zondag in de topper ook aan zijn 150ste competitiematch. Al gebiedt de eerlijkheid ons wel te zeggen dat hij bij 5 van die wedstrijden letterlijk niet op de bank zat. Zowel in oktober 2013 (Club-RC Genk), in januari 2014 (Anderlecht-Club en Club-Bergen), als in april 2016 (Club-AA Gent en Anderlecht-Club) moest hij immers geschorst toekijken vanuit de tribune. Van die 150 competitiematchen won hij er 89, speelde hij 25 keer gelijk en leed hij 35 nederlagen. Goed voor een puntentotaal van 292 op 497 oftewel 65,32 procent. Hieronder vindt u de recordzeges en -nederlagen terug.