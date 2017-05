Izquierdo klaar voor Anderlecht na baaldag

Tomas Taecke

12/05/17 - 15u02

© getty.

De fans van Club Brugge hoeven zich geen zorgen te maken. José Izquierdo bleef gisteren dan wel weg van training, toch is hij klaar om zondag aan de aftrap te verschijnen. 'Joske' was gisteren ziek en bleef daardoor binnen. Vandaag verscheen de Colombiaan opnieuw met de glimlach op het oefenveld, vrij van alle zorgen. Club rekent op zijn vleugelspits, die in de laatste drie wedstrijden goed was voor vijf doelpunten.