Ruud Vormer: "We gaan zondag als gekken tekeer." - Degryse: "Pak jij maar weer geen rood"

Opgetekend door: Stephan Keygnaert

12/05/17 - 08u30

© photonews.

Toen Marc Degryse eerder deze week rondliep op Olympia, om er Ruud Vormer (29) te spreken, heerste stilte voor de storm. In Brugge slijpen ze de messen. Aan Vormer, de motor en de ziel van dit elftal, zal het niet liggen - "We grijpen Anderlecht bij de keel." Onze analist vertrok evenwel met een waarschuwing voor Vormer: "Jij moet zorgen dat dit jonge Club Brugge zondag de emoties onder controle houdt - anders pakt Anderlecht jullie."

Degryse: "Anderlecht gaat, dénk ik, kampioen worden veeleer op volume en fysiek. Da's toch raar voor Anderlecht."

Vormer: "Het geloof is terug bij ons. Zondag gaan we als gekken tekeer. Mét goed voetbal."

Degryse: "Beloof me dan wél dat je bij de les blijft; en dat je geen rood pakt zoals in Anderlecht."

Vormer: "Dat was gewoon stom van mij. Maar ik vind nog altijd dat bij de eerste gele kaart ik genaaid word. Spajic en ik gaan in duel - hij harder dan ik -, hij blijft liggen, ik sta op, waarop Teodorczyk mij opzoekt en ik reageer. De volgende keer blijf ik gewoon liggen. Dat zei de trainer mij ook: 'Blijf liggen'. Maar zo zit ik niet in elkaar - als ik geen pijn heb, speel ik geen komedie."

Degryse: "Je zei zelfs dat de vliegende tackle van Dalsgaard op jou een 'mannelijke tackle' was - kom, zeg."

Vormer: "Toen ik dat na de wedstrijd aan de journalisten vertelde, had ik nog niet de beelden gezien. Op het veld wist ik niet dat Dalsgaard kwam aangevlogen. 'Lekker tackeltje', dacht ik. Pas achteraf besefte ik: als ie me raakt, is het klaar met mij."

Degryse: "Wat vind je eigenlijk van je eigen seizoen?"

Vormer: "Degelijk. Goed. Ik zit aan acht goals en acht assists. Al had ik mij voor het seizoen tot doel gesteld om tien goals te maken - ik moet er nu wel werk van gaan maken; we gaan ervoor (lacht)."



Lees het hele interview van Degryse met Vormer, waarin het ook gaat over de toekomst van Michel Preud'homme en Vormers persoonlijke toekomst, in HLN Sport Plus, onze zone exclusief voor abonnees. Proef nu 4 weken voor 1 euro.