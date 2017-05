Kampioenenbeker wordt pas op slotspeeldag uitgereikt

SW

11/05/17 - 16u28 Bron: Belga

© getty.

De Belgische landskampioen zal de kampioenenbeker ten vroegste op zondag 21 mei, op de slotspeeldag van de play-offs van de Jupiler Pro League, in de lucht kunnen steken. Dat heeft de Pro League vandaag bevestigd.

Na overleg met de Brugse politie besliste de Pro League, de belangenvereniging van de 24 profclubs, bij winst van RSC Anderlecht op het veld van Club Brugge komende zondag de trofee niet uit te reiken. De recordkampioen zal de uitwedstrijden tegen Blauw-Zwart (15/05) en Charleroi (18/05) op groot scherm uitzenden in het Constant Vanden Stockstadion. Anderlecht kondigde tevens aan dat de spelers na eventuele winst in Brugge terug zouden keren naar Brussel om in het stadion samen met de fans de titel te vieren. De beker zal evenwel nog niet overhandigd worden.



"De officiële viering en uitreiking vinden sowieso pas plaats op de laatste speeldag, na de wedstrijd", zei Isabelle Van Asselberghs van de Pro League. Op de slotspeeldag op 21 mei (14u30) spelen zowel Anderlecht als Club Brugge, de twee overgebleven titelkandidaten, voor eigen publiek.



Drie speeldagen voor het einde van de play-offs heeft Anderlecht vier punten voorsprong op Club. Als Paars-Wit zondag wint in het Jan Breydelstadion is de 34e landstitel een feit.