Onze videoman meet schade op in Westerlo: "Ze krijgen ons niet klein"

Mathieu Goedefroy

11/05/17 - 11u41

© MGA.

video

Op een persconferentie ging Wijnants later nader in op de zaak. "Ik heb moeten vaststellen dat het BAS haar voet opnieuw van het gaspedaal heeft gehaald", aldus Wynants. "De buitenwereld weet toch dat Moeskroen geleid wordt door makelaars. Het omzeilt de regelgeving. Dat was vorig seizoen ook al het geval. Maar toch verzet niemand zich hier tegen. Vorig jaar is door de licentiecommissie klaar en duidelijk gezegd dat er geweten moet zijn waar het geld vandaan komt. Het reglement werd zelfs verstrengd, maar dat blijkt woensdag gewoon niet te zijn nageleefd."



Wynants liet dan ook geen twijfel bestaan over de toekomst. "Wij leggen ons nog niet neer bij de degradatie. We wachten wel eerst de motivering van het BAS nog af. Die komt er binnen de tien dagen en vervolgens overwegen wij verdere stappen te ondernemen. Reglementen mogen niet pro forma gemaakt worden. Ze dienen nageleefd te worden. Ik blijf alleszins strijdvaardig."



Hallucinante beslissing

Raadsman Alexander Vantyghem legde de technische kwestie uit. "Er is een hallucinante beslissing genomen door het BAS. Daarom zijn verdere stappen mogelijk én nodig. Na de motivering te hebben ontvangen, zijn er nog drie mogelijkheden. We kunnen naar de burgerrechtbank trekken, hetgeen in strijd is met het bondsreglement. Ten tweede kunnen we ook nog naar de mededingingsautoriteiten trekken. En ten slotte is er zelfs binnen het bondsreglement nog een opening. Als Moeskroen onjuiste verklaringen zou hebben afgelegd, zou de licentie alsnog kunnen ingetrokken worden. Westerlo zal in dit geval blijven zoeken naar onjuiste zaken."



Een mogelijke Chinese overname werd door Wynants als onzin afgedaan. "Op dit moment is er geen sprake van. We concentreren ons op de licentiekwestie, en daar blijft het bij."