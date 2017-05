Westerlo overweegt stappen tegen licentie van Moeskroen

Door: Pieter-Jan Calcoen

11/05/17 - 07u45

Michael Heylen ligt uitgeteld op de grond na de degradatie van Westerlo. © belga.

Het wordt stilaan traditie. Voor het derde jaar op rij heeft het Belgisch Arbitragehof voor de Sport Moeskroen verzekerd van zijn licentie voor het hoogste niveau. "We hadden vertrouwen in een goeie afloop", klinkt het bij Moeskroen. "Wij zijn namelijk niét in handen van makelaars en onze financiën zijn transparant. Voor ons is de beslissing dus logisch."



Het is evenwel de vraag of Westerlo, dat nu net als 1B-club Lommel degradeert, daar net zo over denkt. De Kemphanen, laatste van de reguliere competitie en tussengekomen bij de zitting van Moeskroen, organiseren vandaag een persconferentie. Wat gezegd zal worden, is niet duidelijk. "Maar het is niet uitgesloten dat we nog stappen zullen ondernemen", verklaart advocaat Johnny Maeschalck. "Al wachten we daarvoor de motivering van het BAS af. Die zou er binnen hoogstens tien dagen moeten zijn."



In theorie kan Westerlo naar de burgerrechtbank stappen, maar dan riskeert het uitsluiting bij de Pro League. Ook het Internationaal Arbitragehof voor de Sport in Lausanne behoort tot de mogelijkheden. Moeskroen voelt zich hoe dan ook veilig en maakt werk van zijn sportieve toekomst. De contractverlenging van coach Mircea Rednic is nu de prioriteit.