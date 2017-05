Moeskroen krijgt alsnog zijn licentie, Westerlo degradeert

Door: redactie

Moeskroen heeft van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) toch zijn licentie gekregen.

"We hadden alle vertrouwen in ons dossier en in een goede afloop. De club is heel tevreden met deze correcte beslissing. Moeskroen is heel gelukkig dat het zijn avontuur op het hoogste niveau kan voortzetten in samenwerking met zijn supporters, partners en vrijwilligers", slaken de Henegouwers een zucht van verlichting. "Moeskroen kan nu eindelijk in alle rust de voorbereiding voor het volgende seizoen afronden. We starten met de campagne voor de abonnementenverkoop en de bekendmaking van de resultaten van onze supportersenquête."



Moeskroen verzekerde zich op de slotspeeldag van de reguliere competitie sportief van het behoud in de Jupiler Pro League. De troepen van coach Mircea Rednic gaven na een zeldzame reeks van twee overwinningen (tegen Standard en KV Kortrijk) de rode lantaarn in extremis door aan Westerlo. Voor de Kemphanen volgde de degradatie, al was de strijd om het behoud voor de groene tafel nog niet gestreden. Medio april kende de Licentiecommissie van de KBVB immers geen proflicentie toe aan Moeskroen.



De Henegouwers tekenden beroep aan bij het BAS, verdedigden afgelopen vrijdag hun licentiedossier, legden wat extra bewijsstukken neer en probeerden aan te tonen dat de club niet (meer) in handen is van makelaars. Ondanks de tussenkomsten van Westerlo en Lommel gaven de drie arbiters Moeskroen vijf dagen na de zitting dan toch een proflicentie. Het is nog maximaal tien dagen wachten op de motivering van het BAS.



De beslissing van het BAS heeft een definitief karakter en betekent de degradatie van Westerlo en Lommel United naar respectievelijk de Proximus League (1B) en de eerste amateurklasse.



Ook vorig jaar moest Moeskroen, na een gezamenlijke klacht van de toenmalige degradant OH Leuven, STVV en Westerlo, zijn licentie behalen via het BAS. Het drietal claimde toen dat de Henegouwse club bestuurd werd door een groep spelersmakelaars en tekende beroep aan tegen het advies van de Licentiecommissie. In 2015 waren het SK Lierse en Cercle Brugge die in beroep gegaan waren tegen de beslissing van de Licentiecommissie om Moeskroen een proflicentie toe te kennen. Ook toen gaf het BAS goed nieuws aan "les Hurlus".