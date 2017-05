Tielemans: "In moderne voetbal is de nul houden het belangrijkst"

Door: Niels Vleminckx

Youri Tielemans verklaarde op de Facebookpagina van Anderlecht waarom het voetbal van paars-wit niet altijd kan sprankelen. Ook over zijn dochtertje en zijn dromen voor de toekomst had hij iets te zeggen.

"Moderne voetbal is veranderd" "Iedereen legt veel druk op onze schouders", antwoordt Tielemans op de vraag waarom het spel van de recordkampioen al te vaak tegenvalt. "We moeten elke match winnen én goed voetballen. Dat lukt niet altijd. Dat klopt. Maar we mogen niet vergeten dat het belangrijkste is om de nul te houden. Als ik naar de Champions League-match tussen Juventus en Monaco kijk, zie ik dat ook terug. De focus ligt eerst op verdedigen, daarna pas op het zoeken van de ruimtes. Het moderne voetbal is veranderd. We moeten dat accepteren. Maar kijk: Anderlecht heeft de beste defensie van het land. En op vlak van onze aanvallende efficiëntie kunnen we ook niet klagen."

"Vriendin kent iets van voetbal" © photo news. Op de vraag of zijn vriendin een voetbalkenner is, knikt Tielemans. "Ze kent er wel iets van. Ook al moest ik in het begin vaak uitleggen hoe buitenspel nu net werkt. (lacht) Ze kijkt altijd naar mijn matchen."



En hoe gaat het met dochtertje Melina? "Ze doet het heel goed. Ik voel me ook goed in mijn vel als papa. Samen met mijn vriendin genieten we als gezin." © photo news.