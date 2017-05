Brugse politie verbiedt titelfeestje Anderlecht in Jan Breydel

Mathias Mariën

9/05/17 - 10u07

© getty.

Supporters van Club Brugge mogen opgelucht ademhalen: als Anderlecht zondag in Jan Breydel de titel pakt, zal er op het veld niet gevierd worden. De Brugse politie liet aan de Profliga verstaan het niet opportuun te vinden om een kampioenenpodium op de grasmat toe te laten. Ook de beker zal niet uitgereikt worden. "We willen geen frustraties uitlokken bij de 27.000 aanhangers van Club Brugge", zegt korpschef Dirk Van Nuffel.

"Wat ons betreft is dat een logische beslissing", gaat Van Nuffel verder. "Komende zondag zullen er zo'n 700 toeschouwers van Anderlecht toegelaten worden in het Jan-Breydelstadion. We gaan er vanuit dat, indien ze de titel pakken, het voor iedereen beter is dat ze de festiviteiten meemaken in Brussel. Na de wedstrijd zullen de ordediensten de supporters zo snel als mogelijk uit het stadion begeleiden."



Ook in 2010 pakte de recordkampioen hun titel op het veld van aartsrivaal Club Brugge. Het is echter pas sinds enkele jaren dat er van een echt kampioenenpodium sprake is. Die komt er dus zeker niet. "Voor 700 supporters iets speciaals doen dat op hetzelfde moment 27.000 andere mensen enorm frustreert, vergroot de kans op problemen. We willen er alles aan doen om komende zondag de openbare orde te handhaven. Frustraties of agressie uitlokken is in dat geval geen goede keuze. Vandaar dus onze beslissing", besluit de korpschef.