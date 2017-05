Tielemans: "Pas op einde seizoen beslissen of ik nog een jaar in Anderlecht blijf"

Door: Mathieu Goedefroy

9/05/17 - 06u52

Youri Tielemans heeft gisteravond op een Gala in Brussel de Ebbenhouten Schoen gewonnen, de trofee voor de beste Afrikaanse voetballer in de Belgische competitie. De Anderlecht-middenvelder was bijzonder gelukkig met zijn eerste individuele prijs. "Dit is zeker een opsteker in de titelrace", zei hij. "Ik zal pas op het einde van het seizoen beslissen of ik nog een jaar in Anderlecht blijf."