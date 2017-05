Twee speeldagen schorsing voor Milic (KV Oostende)

Tomas Taecke

Antonio Milic kent zijn straf na de wilde tackle op Coulibaly op het einde van de wedstrijd tegen AA Gent. De Kroaat moet twee speeldagen opzij blijven en kan enkel op de slotspeeldag tegen Anderlecht nog in actie komen.



KV Oostende moet het volgende zaterdag tegen Zulte Waregem en in de voorlaatste wedstrijd tegen Club Brugge zonder Antonio Milic stellen. De kustploeg heeft het schorsingsvoorstel van twee speeldagen aanvaard. Milic haalde Coulibaly bij een 4-3-voorsprong in de slotfase hard onderuit en werd daarvoor door scheidsrechter Wouters uitgesloten.



De Kroaat gaf na de wedstrijd zelf aan zich te kunnen vinden in een straf van één of twee speeldagen. Yves Vanderhaeghe voegde eraan toe dat de fout erger leek dan ze was. Dat Milic straks opzij moet blijven, is alvast een aderlating voor Oostende. De verdediger speelt de jongste weken op een hoog niveau en zal dus enkel op speeldag tien in Anderlecht nog zijn bijdrage in de strijd om Europees voetbal kunnen leveren.