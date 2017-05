Peter Maes: "Ik had met Genk hetzelfde parcours kunnen afleggen als Stuivenberg"

Mathieu Goedefroy

8/05/17 - 11u35

Peter Maes en onze videoman lieten hun licht schijnen over de play-offs. © kos.

Peter Maes werd eerder dit seizoen de laan uitgestuurd als trainer van Racing Genk, maar de Limburger volgt de play-offs wel nog op de voet. Onze videoman Mathieu Goedefroy ging Maes daarom opzoeken voor een goed gesprek, waarin onder meer de titelstrijd, de play-off 2-plaats van Racing Genk en een eventuele trainersrol bij Club Brugge ter sprake kwamen.

"Het gaat zondag stuiven in Brugge, wees daar maar zeker van", blikt Maes vooruit naar de kraker tussen Club Brugge en Anderlecht van zondag op Jan Breydel. "Brugge kan tot op één punt van Anderlecht naderen en ik geloof ook dat blauw-zwart in staat is om te winnen. Maar toch zou ik ook op dit moment mijn geld nog op Anderlecht zetten. Dat zeg ik al vanaf de eerste dag van de play-offs, omdat paars-wit meer honger toont dan Club. Ze hebben op dit moment ook nog een voorsprong van vier punten en dat is toch nog altijd niet slecht. Het voetbal van Anderlecht is misschien niet oogstrelend, maar ze pakken de punten wel. En dat is het belangrijkste."



Natuurlijk kwam ook Racing Genk ter sprake. Maes werd er eind vorig jaar bedankt voor bewezen diensten, maar ook zijn opvolger Albert Stuivenberg kon de Limburgers niet naar play-off 1 leiden. "Ik weet niet of ik dat wel had kunnen doen. Maar ik ben er wel van overtuigd dat ik een soortgelijk parcours had kunnen afleggen met Genk. Ze mogen ook fier zijn op dat parcours, want Genk heeft dit seizoen toch heel veel wedstrijden gespeeld."