"Het is raar, dit is de eerste keer dat ik Anderlecht zo defensief zie spelen"

Door: redactie

7/05/17 - 21u30

© photo news.

2 op 21 voor Zulte Waregem, maar alweer een match achter de rug die meer perspectief bood dan een nederlaag. Essevee speelde op het veld van Anderlecht vrank en vrij, maar werd op de counter twee keer koud gepakt. Frustrerend en doodzonde, dat vond ook draaischijf Onur Kaya. Het jeugdproduct van Anderlecht toonde zich trouwens verbaasd over de manier van spelen van paars-wit.

"Als je de hele match bekijkt, verdienen wij minstens een punt. We hebben een Anderlecht gezien dat op de counter loerde. De tegengoals die we incasseren, waren opnieuw te vermijden. Maar ja, het is steeds hetzelfde verhaal in play-off 1. We slikken te veel en te makkelijk doelpunten. Als je naar hier komt, weet je ook dat je geen 10 kansen gaat krijgen. De mogelijkheden die je krijgt, moet je afmaken. Je komt natuurlijk snel op achterstand en daardoor moet je weer achter de feiten aanlopen. We worden gepakt op de counter, twee keer zelfs."



Man van de assists Kaya weet perfect waar het schoentje wringt en probeert dan ook positief te blijven. "We hoeven dit ook niet te dramatiseren want we spelen goed voetbal. Het enige dat ontbreekt, is het resultaat. We kunnen de nul niet houden." Het spel van Anderlecht deed trouwens wat wenkbrauwen fronsen bij Waregem: "Het is raar, het is de eerste keer dat ik die club zo zie spelen, echt defensief. Maar het gaat om het resultaat en zij winnen en wij niet. Wij voebalden beter en hebben onze tegenstander in de tweede helft echt wel naar achteren geduwd. Als Mbaye Leye die grote kans afmaakt, dan is het hier een heel ander verhaal. Maar okay, dat is voetbal. Je kan scoren en missen. We hebben gewoon een heel goeie match gespeeld, maar er ontbreekt iets momenteel. Zij komen twee à drie keer voor onze goal en ze prikken twee keer en wij niet, voilà."