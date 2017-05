Genk klaart klus in de eerste helft en pakt eerste finaleticket in play-off 2

Bavo Boutsen

7/05/17 - 21u52

Racing Genk mag zich opmaken voor de finale in play-off 2. Na een nieuwe zege kunnen de mannen van Stuivenberg niet meer worden bijgehaald in hun poule. Tegen Eupen overtuigde de thuisploeg enkel in de eerste helft. Uronen en Samatta zorgde nog voor rust voor een dubbele voorsprong. Na de rust liet Genk Eupen terug in de match komen, maar de Limburgse zege kon niet meer worden uitgewist.

Genk kon zich bij winst verzekeren van groepswinst in groep B van play-off 2. De Limburgers toonden zich aanvankelijk alweer veruit de betere ploeg en lieten Eupen niet in de wedstrijd komen. Even voor halverwege de eerste helft zette Uronen zijn ploeg dan ook verdiend op voorsprong. Nog voor rust werd het 2-0, na een alerte tussenkomst van Buffel zette de kapitein Samatta perfect voor de goal. De Tanzaniaanse spits faalde niet en zo leek de match nog voor de rust zo goed als gespeeld.



In het begin van de tweede helft kregen de aanwezige toeschouwers exact hetzelfde spelbeeld te zien. Toch was het plots Eupen dat scoorde via Onyekuru. Even later moest de thuisploeg dan met zijn tienen verder na een tweede gele kaart voor Uronen. Genk sloeg zo in het slot nog even aan het twijfelen, maar diezelfde Onyekuru miste de beste kans op de gelijkmaker. Zo kon Genk de zege uiteindelijk toch binnenhalen.



Door deze zege kan Genk nu niet meer worden bijgehaald en is het zeker van de groepswinst. De tegenstander in de finale is nog niet bekend. KV Mechelen en provinciegenoot STVV delen voorlopig de leiding in de andere poule, maar ook Lierse en Waasland-Beveren zijn nog niet uitgeteld.



