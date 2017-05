Vanhaezebrouck niet mals voor defensie: "Het was pijnlijk om te zien"

Hein Vanhaezebrouck. © photo news.

Drie keer scoren en toch verliezen. Het overkwam AA Gent vandaag aan de kust. Bij KV Oostende gaven de Buffalo's de doelpunten in geschenkverpakking weg: 4-3. Coach Hein Vanhaezebrouck was na afloop niet mals voor zijn verdediging.

"Zelfs een blinde kon zien dat we vandaag verdedigend slap speelden. Dit was pijnlijk om te zien, zeker op dit niveau", was Vanhaezebrouck scherp. "Het is altijd de verdienste van een ander als er gescoord wordt, maar nu is het vooral onze schuld. Alleen bij het vierde doelpunt misschien. Toen stond de lijnrechter met de vlag in de lucht voor buitenspel, dan is het menselijk dat mijn spelers stoppen. In de eerste helft vlagde die man ook al een paar keer ten onrechte. Ik ga niet over de leiding spreken, alleen dat ik ze vandaag niet goed vond."



"Mitrovic was gekwetst, daarom haalde ik hem naar de kant. Maar eigenlijk waren ze achteraan allemaal niet top, he. Als je de doelpunten bekijkt, is het onvoldoende voor ons niveau. Spijtig, want in de play-offs stonden we een pak beter te verdedigen dan in de competitie. Als je drie keer scoort in Oostende, moet je hier altijd winnen. We hadden hier een fantastische zaak kunnen doen, maar het is op het veld dat het moet gebeuren. En als sommige jongens hun dag niet hebben..."