Michael Vergauwen

6/05/17 - 23u42

© photo news.

Verrassende transferwending in het dossier Sandy Walsh. De rechtsback, einde contract bij RC Genk, is immers op weg naar Zulte Waregem. De Nederlandse Engelsman onderhandelde de voorbije weken ook met Lokeren, maar lijkt uiteindelijk finaal voor Essevee te kiezen. Er ligt een meerjarig contract klaar voor de 22-jarige flankverdediger. Bij Zulte Waregem hopen ze het dossier zo snel mogelijk af te ronden, omdat ze vrezen dat er in extremis nog een andere club met de speler gaat lopen.