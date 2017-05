"Eerst de titel, maar "Eerst de titel, maar dan..."dan..."

Niels Vleminckx

Dé man van de play-offs? Niet Lukasz Teodorczyk, José Izquierdo, zelfs niet Youri Tielemans. Wel Leander Dendoncker. Op zijn 22ste volrijp. Klaar om Anderlecht te dragen, en - "Ik sluit het niet uit" - voor een transfer naar een grote club in het buitenland.

Lichte paniek op enkele paars-witte supportersfora: Leander Dendoncker trainde donderdag niet mee met de rest van de groep. Het zou toch niet? De man die alles speelt, moeten missen in de laatste rechte lijn van de competitie, het zou een kleine ramp zijn voor Anderlecht. "Ik sukkel met een infectie tussen twee tenen. Niets om me grote zorgen om te maken", sust Dendoncker. "Vandaag (vrijdag, red.) heb ik alweer meegetraind. Ik ben nog geen honderd procent, maar zondag spelen zou geen probleem mogen zijn."



René Weilers zucht van opluchting was nog net niet tot boven in de perszaal te horen.



Zou een titel het laatste zijn wat je met deze club wil bereiken?

"Het éérste, bedoel je? Ik heb nog altijd geen titel gepakt met Anderlecht. Dus ja, het kampioenschap is absoluut een hoofddoel. Laat ons nu focussen op die laatste vier matchen, dié tellen nu. Wat er daarna komt, zien we nog wel. Ik weet niet wat ik zelf wil."



