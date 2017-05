"De titel? Daar spreek ik niet over, we hebben lot niet in eigen handen"

© photo news.

Negen op negen voor Club Brugge en dus blijft het spannend in de titelstrijd. Blauw-zwart komt dankzij de 1-3 zege bij Charleroi (voorlopig) tot op één punt van Anderlecht. Ondanks een blunder van doelman Ethan Horvath. "Hij had een fluitsignaal gehoord", legde Michel Preud'homme uit na afloop.

"Of we weer op weg zijn naar de titel? Kijk, we hebben vandaag een goede zaak gedaan voor Europees voetbal. Charleroi volgt nu al op acht punten", vertelde Preud'homme voor de camera van Play Sports. "We hebben ons lot niet meer in eigen handen, dus ik ga niet over de titel spreken. Vandaag hebben we gewoon onze goede wedstrijden van tegen KV Oostende en Zulte Waregem bevestigd. Voor de rest zullen we wel zien wat er gebeurt."



Preud'homme koos vandaag voor Ethan Horvath in de plaats van Ludovic Butelle in doel. De Amerikaan lag met een flater aan de basis van de gelijkmaker. "Hij hoorde een fluitsignaal. Misschien van achter zijn doel. Jammer, want hij keepte een uitstekende wedstrijd. Daarna heeft hij ook nog twee, drie prima saves gedaan op enkele afstandsschoten. Zijn verre trap is ook een wapen, dat hebben we gezien bij de 1-3. Butelle kan dat niet, Ryan vroeger wel. We hebben dat vooraf ook besproken."



"Ik moet ook een pluim geven aan Engels. Hij ging normaal gezien op de bank beginnen, maar speelde dan toch door de blessure van Poulain. En hij heeft het uitstekend gedaan. Chapeau voor Bjorn."