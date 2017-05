Club-doelman Horvath niet de eerste keeper die 'zich vergist' op Mambourg

PL

Onwaarschijnlijk moment vlak na rust in Charleroi - Club Brugge. Ethan Horvath, die in doel de plaats innam van de gepasseerde Ludovic Butelle, toonde zich bij een thuisaanval eerder op de bal dan Pollet. Wat de Amerikaanse doelman bezielde om de bal neer te leggen, is een raadsel. Dacht hij dat er gefloten was voor buitenspel? Feit is dat Pollet er geen gras over liet groeien en het leder simpel in het lege doel trapte. En Horvath? Die haalde vergeefs verhaal bij ref Lardot.



Het is overigens niet de eerste keer dat Mambourg het toneel vormt van een ridicuul doelpunt, dat het gevolg is van een doelman die zich schromelijk vergist. In september 2005 gunde Roeselare-doelman Jürgen Sierens de betreurde François Sterchele, toen in dienst van Charleroi, het makkelijkste doelpunt uit zijn carrière. Nadat Sierens een schot van een thuisspeler onschadelijk had gemaakt, dacht hij dat er gefloten was voor een vrije trap en legde de bal op de grond. Van een vrije trap bleek helemaal geen sprake. Sterchele toonde zich de slimste en schoot de bal in het lege doel. Een verbouwereerde Sierens keek versteend toe.