"Kan mij inbeelden dat Preud'homme als ex-doelman al paar keer hard in zijn ogen gewreven heeft met Butelle"

Club Brugge kan nog kampioen worden, maar dan mag het vanavond zeker geen steek laten vallen in Charleroi. Uitkijken, wordt het op Mambourg vooral naar de prestatie van Ludovic Butelle. De Franse doelman, vorig jaar nog een sleutelpion in de kampioenenploeg, ging tegen Zulte Waregem pijnlijk in de fout bij de 0-1 en zag er ook op andere fases behoorlijk beroerd uit. Wat denkt ex-doelman en analist Geert De Vlieger van de prestaties van het blauw-zwarte sluitstuk?

In de wekelijkse podcast van 'Play Sports' laat de 45-jarige De Vlieger het volgende optekenen over de onregelmatig presterende Butelle: "Die is wat aan het zwalpen hé. Door de zege van maandag tegen Zulte Waregem komt hij goed weg, maar er zijn al meer momenten geweest dat we dachten dat dit niet de Butelle van vorig jaar is. Vorig seizoen zorgde hij op een bepaald moment voor rust en stabiliteit in de ploeg en heeft hij Club mee naar de titel geleid. Dit jaar zien we echter een andere Butelle. Hij heeft zelf zijn mindere prestaties naar de achtergrond proberen te praten door te zeggen dat de buitenwereld overdrijft. Ik kan mij echter inbeelden dat Michel Preud'homme als ex-doelman toch af en toe eens hard in zijn ogen gewreven heeft afgelopen wedstrijd met te zien wat er op het veld allemaal soms gebeurde."



Terugkeer Ryan?

De kans dat de 34-jarige Butelle volgend jaar nog eerste doelman is in Brugge lijkt te slinken want met Ethan Horvath staat zijn jonge en getalenteerde vervanger al klaar. Maar Geert De Vlieger ziet nog een andere mogelijkheid: "Zeg nooit nooit wanneer het op Mathew Ryan aankomt. Ik heb het gevoel dat er in Brugge komende zomer iets gaat gebeuren op doelmannenvlak. Ik denk dat er met Ryan ook iets zal gebeuren gezien zijn situatie dus een terugkeer naar Brugge valt niet uit te sluiten. Het zou een toptransfer zijn, al geldt dat voor elke Belgische club die hem kan binnenhalen. We hebben ook bij Genk al gezien dat hij een stabiele factor is. We kennen zijn kwaliteiten en die zijn zeker goed genoeg voor de Belgische competitie. Het hangt natuurlijk af van hoe Mathew zelf zijn weg ziet verdergaan, in een grotere competitie of niet. Als hij in België blijft dan zou het mij niet verbazen als zijn naam toch ineens weer in Brugge opduikt."