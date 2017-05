Ref Boucaut krijgt professionele hulp: "De Bleeckere gaat mij begeleiden"

RUDY NUYENS

5/05/17 - 09u23

© Photo News.

Alexandre Boucaut (36) mag voor de rest van dit seizoen geen wedstrijden meer fluiten in play-off 1. De ref die de voorbije week twee matchen op rij de mist zag ingaan, gaat zich laten begeleiden door gewezen topscheidsrechter Frank De Bleeckere.

Alexandre Boucaut lag zwaar onder vuur nadat hij achtereenvolgens in Anderlecht-Charleroi en in Club Brugge-Zulte Waregem zwaar in de fout ging. "Ik heb een heel goed gesprek gehad met Boucaut", zegt scheidsrechtersbaas Johan Verbist. "Wat gezegd is, blijft tussen ons. Ik heb Boucaut wel gezegd dat hij dit seizoen mogelijk nog wedstrijden in play-off 2 leidt, maar niet meer in play-off 1." "Ik heb de bewuste fases teruggezien en besef dat ik in de fout ben gegaan", zegt Alexandre Boucaut. "De fase in Anderlecht-Charleroi was een beetje verwarrend: Teodorczyk devieert de bal, Penneteau komt te laat, maar Chipciu kan nog aanleggen op een verlaten doel. Achteraf heb ik gezien hoe de linkerarm van Penneteau Teodorczyk raakt, maar op het moment zelf gebeurt dat voor mij vanuit de tegenovergestelde hoek, waardoor ik het niet zag." "Bij de tackle van Dalsgaard op Vormer in Club Brugge-Zulte Waregem sta ik - hoe gek dat ook mag klinken - té dicht bij de fase. Als je te dicht staat, zie je het geheel niet. Je kijkt naar de bal, er komt een persoon van links en één van rechts, maar je ziet niet van waar die komt. Dat geheel zie je beter als je er verder af staat. Ik maak een arbitragetechnische fout, maar kan daar niets meer aan veranderen. Ik prijs me gelukkig dat er geen blessure voortvloeide uit die fase en dat ze geen invloed heeft gehad op het verdere verloop van de match."

Hopen op play-off 2

Boucaut hoopt dat hij nog matchen in PO 2 kan fluiten. "Dat ik niet meer in play-off 1 fluit, begrijp ik", zegt hij. "Als een doelman in play-off 1 twee wedstrijden na mekaar in de fout gaat, weet hij ook dat hij de volgende match zal worden vervangen. Dat moet je accepteren. Maar ik hoop dat ik nog matchen krijg in play-off 2. Mentaal is dat belangrijk. Het is zoals iemand die een ongeval gehad heeft met de fiets of de motor: dan ga je best ook zo snel mogelijk terug die fiets of motor op. Ik ga er alles aan doen om zo snel mogelijk weer op niveau te komen. Ik heb al gesproken met Frank De Bleeckere, ik ga me door hem laten begeleiden. Zowel arbitragetechnisch als mentaal kan zijn ervaring mij helpen. De voorbije dagen waren niet makkelijk, maar ik heb veel steun gekregen."



Boucaut is één van de acht scheidsrechters die volgend seizoen als semiprof aan de slag gaan. "Ik ben er van overtuigd dat het semiprofessionalisme ons zal helpen", zegt Boucaut. "Door meer tijd in de arbitrage te steken, zullen we ook meer in de diepte kunnen werken. Dat moet ons toelaten om professioneler te worden, zoals de spelers."