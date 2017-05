Alles of niks: Club Brugge met recordaantal van 2.000 fans naar Charleroi

Door: Wouter Devynck

5/05/17 - 06u00

Winnen op verplaatsing bij een play-off 1-ploeg? Dat is Club dit seizoen nog niet gelukt. En toch zal het moeten als de Bruggelingen druk willen zetten op Anderlecht. En überhaupt nog kans willen maken op de titel. Alles of niets dus vanavond in het Zwarte Land.

Reguliere competitie Speeldag 2 KV Oostende-Club 1-0

Na de knappe openingszege op KV Mechelen, krijgt Club meteen een mentale dreun. Het lijkt af te stevenen op een scoreloos gelijkspel, maar in de blessuretijd rondt El Ghanassy een vlijmscherpe counter genadeloos af.



Speeldag 10 Charleroi-Club 1-0

Wellicht het pijnlijkste verlies buitenshuis dit seizoen. Ondanks de hoge blessurelast dwingt Club de beste kansen af, maar het is Bedia die in de slotminuut de onverdiende 1-0 kan binnenkoppen.



Speeldag 13 Zulte Waregem-Club 0-0

Een zeer gesloten match, vooral te danken aan een verdedigende thuisploeg. Club dwingt wel enkele kansen af, maar niet voldoende om dan toch die eerste zege buitenshuis te behalen.



Speeldag 18 Anderlecht-Club 0-0

Een wedstrijd waar voor blauw-zwart nooit meer in zit dan een gelijkspel. De Bruggelingen kunnen zelf amper kansen creëren - in tegenstelling tot Anderlecht, en komen vooral op het einde een paar keer met de schrik vrij.



Speeldag 24 AA Gent-Club 2-0

Opnieuw toont een verdienstelijk Club een gebrek aan efficiëntie. De Bruggelingen dwingen heel wat (open) kansen af, maar botsen telkens op een sterke Kalinic. Kubo scoort wel, pas in de blessuretijd kan Coulibaly Gent veilig stellen. © getty.