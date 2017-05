Charleroi en Club Brugge trappen 7e speeldag Play-off I op gang

Eline Van Der Meulen

5/05/17 - 12u00 Bron: Belga

© getty.

Charleroi en Club Brugge openen vandaag (20u30) de zevende speeldag van de play-offs in de Jupiler Pro League met hun onderlinge confrontatie in het Stade du Pays. De andere twee duels in Play-off I - KV Oostende/AA Gent en Anderlecht/Zulte Waregem - zijn voor zondag.

Blauw-Zwart pakte zes op zes in POI en kwam in de stand daardoor terug tot op vier punten van leider Anderlecht. Met een nieuwe driepunter zou Club alvast flink wat druk zetten op Anderlecht, dat zondag Essevee ontvangt. Charleroi zal zijn huid op eigen veld echter duur willen verkopen en zal een nieuwe stunt niet laten liggen. De Henegouwers, vierde in de stand op vier punten van nummer drie AA Gent, wonnen eerder al op Anderlecht (0-1) en pakten een punt op Club (1-1).



Zondagnamiddag (14u30) gaat AA Gent in Play-off I op bezoek bij nummer vijf KV Oostende. De Buffalo's staat op één punt van Club Brugge, hebben de tweede plaats dus zeker in het vizier en zijn ook nog niet helemaal uitgeteld voor de titel. KVO van zijn kant pakte vorige speeldag zijn eerste zege in de play-offs (1-0 tegen Charleroi) en wil die goede lijn doortrekken.



Later zondag (18u) krijgt Anderlecht bekerwinnaar Zulte Waregem over de vloer. Paars-Wit moet na een één op zes opnieuw winnen om zijn titelambities gaaf te houden en hoopt dat de kansen er ditmaal wel ingaan. De Brusselaars vonden deze play-offs nog maar vijf keer de weg naar de netten en kunnen nieuw puntenverlies missen als kiespijn, zeker gezien de lastige verplaatsing van zondag 14 mei naar Club Brugge in het vooruitzicht. Essevee van zijn kant pakte - ondanks enkele degelijke prestaties - slechts twee op achttien in POI en gaat op jacht naar zijn eerste overwinning.



In Play-off II worden er vijf duels morgen afgewerkt en één op zondag. In groep A krijgt leider KV Mechelen zaterdag om 18u Waasland-Beveren over de vloer, een nieuwe Mechelse zege zet Malinwa op weg naar de finale in Play-off II. Om 20u ontvangt Lierse Union en om 20u30 staat STVV-Standard op het menu. In de B-groep zijn er zaterdag om 20u de confrontaties tussen Lokeren en Moeskroen en tussen Kortrijk en Roeselare, leider Genk komt zondagavond (20u) pas in actie. De Limburgers hebben in de stand maar liefst zeven punten voorsprong op eerste achtervolger Lokeren en krijgen in de eigen Luminus Arena Eupen tegenover zich.